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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسيرة لعشرات السيارات تجوب شوارع الجيزة وسط هتافات تحيا مصر

صدى البلد

شهدت شوارع الجيزة ، مساء اليوم الجمعة، احتفالات كبيرة للمواطنين دعما للدولة المصرية ولرئيس عبد الفتاح السيسي.


وجابت السيارات المزينة بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى شوارع  الجيزة ، وسط أغاني وطنية وهتافات تحيا مصر ، للتأكيد على دعمهم للدولة المصرية و القيادة السياسية

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وتأتي المسيرات الداعمة للرئيس بعد أن فشلت كل الدعوات التي نادي بها الإخوان للخروج في مظاهرات اليوم، ولم يستجيب لها المصريين في الوقت الذي خرج فيه العشرات مؤكدين تأييدهم للرئيس والدولة المصرية.

يذكر أن عدد من الوقفات المؤيدة تم تنظيمها فى لندن وأثينا وغيرها من الدول الأوروبية، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، واحتفالا بنجاح مؤتمر المناخ.

وسط هتافات تحيا مصر شوارع الجيزه احتفالات شوارع الجيزة هتافات تحيا مصر

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