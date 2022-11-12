دراسة لجامعة ميشيجان: تراجع ثقة الأمريكيين في اقتصادهم خلال نوفمبر الجاري

أظهرت دراسة أمريكية أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بأن اقتصاد بلادهم يمر بأوضاع أسوأ خلال شهر نوفمبر الجاري، مع ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم بصورة قياسية.



وأوضحت الدراسة، الصادرة عن جامعة ميشيجان الأمريكية ونشرت نتائجها، الجمعة، أن المؤشر المبدئي الذي يستند إلى استبيانات لآراء المستهلكين بصورة شهرية تضمن تراجعا في ثقة المستهلكين إلى 7ر54 نقطة خلال شهر نوفمبر الجاري عن مستوى 9ر59 نقطة الذي سجله في شهر أكتوبر السابق.

ويأتي هذا بينما كان الخبراء الاقتصاديون، كما في مؤسسة ريفينيتيف الأمريكية ـ البريطانية، قد وضعوا تقديرات تتوقع أن يصل المؤشر إلى 5ر59 خلال الشهر الجاري.

ويعد هذا المستوى هو الأقل منذ فصل الصيف الماضي حين هوى هذا المعدل بسبب ارتفاع أسعار الوقود بصورة قياسية، في شهر يونيو الماضي.

كما أوضحت الدراسة أن هذه الثقة المتراجعة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، إضافة إلى تلك الأوضاع المتوقعة في المستقبل القريب.