لتطوير وتجميل المدينة.. بدء أعمال الكورنيش الجديد بسمالوط بالمنيا

قام أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات لمتابعة سير العمل والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات وجودة الأعمال المنفذة

بدأت جولتة بتفقد أعمال تجميل مدخل مدينة سمالوط بالقرب من محور سمالوط وصولا إلى مدخل المدينة الرئيسي حيث تتم أعمال التطوير والتجميل للكورنيش ليعتبر كمتنفس لأهل المدينة.

استمع رئيس المركز إلى شرح من المهندس بولس هندى مدير إدارة المشروعات بالمركز عن الأعمال المقرر تنفيذها ووجه بمراعاة الأبعاد الفنية والهندسية عند القيام باية اعمال للتطوير .

رافق رئيس المركز في جولته المهندس خالد أباظة مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع والمهندس عاصم ابو العزم مهندس بالهيئة العربية للتصنيع والسيد المهندس بولس هندى مدير إدارة المشروعات بالمركز والمهندس محمود ابو العزم منفذ المشروع.

وأكد رئيس المركز على أهمية تسريع وتيرة الأعمال بالمشروع الذي كان جزءً من محور التنمية التي حظيت بدعم وموافقة الحكومة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر.