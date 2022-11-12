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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 33 ألف و700 رأس ماشية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

 تبين من  التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 33 ألف و726 رأساً بواقع(  31 ألف و722من الأغنام + 2004 من الماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة في 4 أكتوبر الماضي  إلى 9 نوفمبر الشهر الجاري ،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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وكان المحافظ "د. محمد هاني غنيم "قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة ،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

يذكر أن طاعون المجترات الصغيرة ،مرض فيروسي يصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الحصبية ،وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والأخرى  المصابة وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب ،من خلال  الإفرازات المخاطية العينية والدموع والافرازات، كما يمكن أيضا لهذه الافرازات أن تنتقل عبر المياه وأوعية الطعام.

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