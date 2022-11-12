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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

هيمنة ثالثة وتقويض منافسه.. لماذا يستعد ترامب لإعلان ترشيحه للبيت الأبيض مبكرًا؟

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعلان ترشيحه لرئاسة البيت الأبيض في عام 2024، حيث قال في وقت سابق، إنه سيصدر إعلانًا مهمًا جدًا، يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، سيعلن ترامب، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، كما قال مستشاره، جيسون ميلر، منذ فترة طويلة.

ولمَّح ترامب- الذي سيكون قد بلغ من العمر 78 عامًا عندما تجرى انتخابات 2024- إلى خوض تلك الانتخابات، في أثناء حملته لدعم مرشحين جمهوريين، قبل اقتراع منتصف الولاية هذا الأسبوع.

وبهذا تكون هذه هي ثالث مرة يترشح فيها ترامب، بما في ذلك هزيمته أمام بايدن في 2020.

وبعد هزيمته، روَّج ترامب لمعلومات- دون أن يقدم أدلة- عن حدوث تزوير في الانتخابات، وشجع على أعمال شغب غير مسبوقة في مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن.

المد الجمهوري لم يتحقق

وسيأتي إعلان ترامب في فلوريدا بعد سلسلة من خيبات الأمل لعدد من المرشحين الذين دعمهم في انتخابات منتصف الولاية، مع أن أكثر من 100 مرشح جمهوري طعنوا في نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، فازوا في السباق.

وخسر بعض المرشحين الذين اختارهم بنفسه، مقاعد أساسية للجمهوريين أمام الديمقراطيين.

وفي ولاية بنسلفانيا انتزع الديموقراطيون مقعدًا في مجلس الشيوخ مع هجمات متواصلة على الطبيب الشهير محمد أوز الذي لم يشغل مناصب عامة من قبل ويعيش بشكل أساسي في نيوجيرسي.

كما كان ترامب يأمل في تحقيق "مد" جمهوري من شأنه أن يهييء الأجواء ليخوض انتخابات رئاسية أخرى، لكن يبدو أن الحزب في طريقه لتحقيق نصر أصغر بكثير مما كان متوقعا.

وبحصولهم على 211 مقعدا حتى الآن، يبدو أن الجمهوريين سيتمكنون من تحقيق أغلبية ضئيلة في مجلس النواب الذي يضم 435 مقعدًا.

بيد أن السيطرة على مجلس الشيوخ قد لا تتضح قبل دورة الإعادة في السادس من ديسمبر في ولاية جورجيا (جنوب شرق).

ومع تعادل الحزبين بحصول كل منهما على 49 مقعدًا في مجلس الشيوخ، سيحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.

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لهذا السبب .. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد لجنة تحقيق الكونجرس

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الجمهوريون يخشون من الهزيمة حال إعلان ترامب الترشح للرئاسة

تحقيق 6 يناير

من جهة أخرى، رفع ترامب دعوى قضائية للطعن باستدعائه للإدلاء بشهادته الصادر عن لجنة مجلس النواب التي تحقق في اقتحام مبنى الكونجرس يوم 6 يناير 2021.

وأكد ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" ولن يدلي بشهادته الأسبوع المقبل. ويعتبر محاموه أمر الاستدعاء "باطلا وغير قانوني وغير قابل للتنفيذ".

وهم يرون أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بامتيازات بعد نحو 22 شهرًا على مغادرته منصبه ولا يمكن للكونجرس إجباره على المثول أمام اللجنة.

وكانت لجنة 6 يناير أمرت ترامب بالمثول أمامها للإدلاء بشهادته شخصياً بحلول الاثنين، على أن يبرز سلسلة وثائق واتّصالات.

وقد يكون دخول ترامب المبكر في السباق يهدف جزئيًا إلى درء اتهامات جنائية محتملة بشأن أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض وجهوده لقلب انتخابات 2020 والهجوم على الكابيتول، لكنه قد يهدف أيضا إلى تقويض منافسه الرئيسي المحتمل في السباق؛ لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي أعيد انتخابه بفارق كبير، وكان أحد أكبر الفائزين في انتخابات منتصف الولاية.

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