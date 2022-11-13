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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز "ب".. كابوريا يعلن قائمة تليفونات بني سويف لمواجهة النصر للتعدين

صدى البلد

أعلن محمد لطفي "كابوريا" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف، قائمة الفريق استعدادا لمباراة النصر للتعدين المقبلة.

ويخوض الفريق مباراته أمام النصر للتعدين، غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز "ب" على ملعب الأسيوطي.

وجاءت القائمة كالتالي:
أحمد معوض - سيف عادل - على كمال كالوشا - محمد خيري - نبيل ناصر - عبد الله خالد "ديكو" - أحمد توبة - محمد حسين "أوزعه" - عصام عابدين - إيهاب كامل - ياسر زينهم  - حمادة ناصر - أكرم وائل حبيب - محمد عبد الفتاح " برعي" - أسامة مختار - يوسف مصطفى - أحمد عبد الهادي - محمد خليل - عبد الرحيم عماد "سنه" - علي عبد العليم.

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