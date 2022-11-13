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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حجازي وطارق حامد ينضمان لمعسكر منتخب مصر

حجازي وطارق
حجازي وطارق

انضم أحمد حجازي وطارق حامد ثنائي اتحاد جدة السعودي لصفوف منتخب مصر في الكويت عقب وصولهما من السعودية.


وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر فيسبوك "أحمد حجازي وطارق حامد ينضمان  لمعسكر منتخب مصر في الكويت"
ووصلت منذ ساعات، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى دولة الكويت، استعدادًا لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا يوم 18 نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب بلجيكا، يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري، على ستاد جابر الأحمد الصباح بدولة الكويت.

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IMG_٢٠٢٢١١١٣_١٧٤٧٤٧
منتخب مصر أحمد حجازي أحمد حسن اتحاد جدة معسكر منتخب مصر

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