أثناء عودته من التدريب .. مصرع لاعب تايكوندو بالغردقة في حادث مروري

لقي اللاعب أبراهيم احمد عبد الجليل مصرع، والبالغ من العمر ١١ عاما،ابن مدينة الغردقة لاعب المشروع القومي للموهبين والبطل الاولمبي في لعبة التايكوندو.

وتبين من التحريات الاولية أن المجني عليه غادر الصالة بعد انتهاء التدريب، وأثناء عبوره شارع الحجاز صدمته سيارة ملاكي وتم القاء القبض علي المتهمة في الحادث وتم نقله لاحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إنقاذه.

ولقي الحادث حالة حزن كبيرة من أهالي الغردقة والبحر الأحمر علي فقدهم موهبة رياضية كبيرة في المستقبل..مع مطالبات بعمل مطابات صناعية للحد من الحوادث بهذه الطرق.