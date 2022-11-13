أستون فيلا يفوز على برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

نجح فريق أستون فيلا، في الفوز على نظيره برايتون 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف برايتون عن طريق أليكس ماك في الدقيقة الأولى من المباراة، بينما جاءت ثنائية أستون فيلا عن طريق داني إنجز في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، والدقيقة 54.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، تيرون منغس، لوكاس ديني

خط الوسط: بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، جون ماكجين

خط الهجوم: جاكوب رامزي، داني إنجز، إميليانو بوينديا.

فيما جاء تشكيل برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: باسكال غروز، ليفي كولويل، لويس دينك، بيرفس إستوبينان.

خط الوسط: أليكسيس ماك اليستير، مويسيس كايسيدو، سولومون مارش، آدام لالانا، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: داني ويلبيك.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أستون فيلا المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي فريق برايتون في المركز السابع برصيد 21 نقطة.