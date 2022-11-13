نادي أسوان يقدم أيمن الرمادي المدير الفني الجديد

أكد أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي أسوان الرياضي، سعادته وترحيبه بخطوته الأولى فى الدورى الممتاز المصري، قادما من الدوري الإماراتي، لتولي الإدارة الفنية لفريق نادي أسوان.



وأعرب عن سعادته لحفاوة الاستقبال من قبل مجلس إدارة نادى أسوان، وجماهيره العريضة، مؤكدا أنه سيكون عند حسن ظن الجميع، وتحقيق طموحات جماهير النادي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة نادي أسوان مساء اليوم الأحد، لتقديم المدير الفني الجديد الكابتن أيمن الرمادي، وبحضور الدكتور الشافعي صالح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان.



وأوضح الرمادي، أن فلسفته الإدارية فى إدارة شئون الفريق تعتمد على ضوابط تطبيق النظام داخل وخارج الملعب ولن يسمح بأن يقترب أحد من خصوصية عمله أو العبث بشئون الفريق.



وطالب الجميع بوحدة الصف وتحمل المسئولية كل فى تخصصه وأن تكون الدوافع والطاقة الإيجابية شعار المرحلة القادمة إداريا وفنيا، و



أشار إلى أنه قبل التحدى للعمل فى الدورى المصرى لاول مرة، رغم استمراره لنحو ٢٠ عاما في الدوري الإماراتي والعماني، موضحا أنه لديه القدرة لتغير منهجية العمل داخل الفريق، لاستعادة توازنه والعودة للانتصارات وتحقيق طموحات جماهير أبناء أسوان.



وتابع الرمادى، أنه لا وقت إلا للعمل منذ أن وافق على تولى مهمة الإدارة الفنية لنادى أسوان وقيادة الفريق، وأعد ملفا كاملا للعمل ودرس كل سلبيات الفريق وإيجابياته خلال الفترة الماضية، مطالبا من الجميع بدعم الفريق وجهازه الفنى ووضع أسوان فى المكانه التى يستحقها فى الدورى الممتاز.



ووعد ببذل كل الجهد لصالح الكيان الأسواني الذي تأسس عام 1930 و الذي وضع ثقته الكاملة فيه واختياره على رأس الإدارة الفنية للجهاز الفني، لتولى مهمة فريق الكرة بالنادي خلال مسيرته بالدورى الممتاز.



وأكد المستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، توجيه كافة سبل الدعم للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق حلم الجماهير بالبقاء فى الدورى الممتاز.



وأوضح أنه فور التواصل مع الكابتن أيمن الرمادى، وافق على الفور على تولى الجانب الفنى لفريق الكرة بنادى أسوان ، باعتباره احد أبناء نادى أسوان القدامى من اللاعبين.



ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة بتدريب الظفار العماني لعامين متتاليين.



وتوج الرمادي بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية لعب الرمادي لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من دورات تدريبية.



وبدأ الرمادي رحلته التدريبية في قطاع الناشئين بنادي الشعب الإماراتي عام 1999، حقق خلالها العديد من الإنجازات، واستطاع أن يصعد بفرق لـ7 مرات إلى دوري الأضواء، ليصبح أشهر مدرب مصري في الملاعب الإماراتية، حيث تأهل بفريق دبي 3 مرات، والظفرة والشارقة واتحاد كلباء، وعجمان الذي استمر في تدريبه 5 مواسم متتالية.