رامي عياش: بحب الجلوس في المنزل.. وهذا مشروبي المفضل

حل الفنان رامي عياش ضيفا ببرنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة “الحياة”، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الفنية ووالده.

وتحدث"رامي عياش"، عن حياته الشخصية، قائلا: أن هناك مشروب اسمه مشروب "المته "عندنا فى لبنان، وهو مفيد جدا وهو من خلاصة الأعشاب، متابعا: المشروب يعمل على تنظيم ضربات القلب.

ووجه نصيحة للطلاب بدار الأيتام بأن يعرفوا حلمهم وهدفهم وأن يشتغل على تحقيق هذا الهدف، منوها بأنه يميل إلى الجلوس في المنزل كثيرا.

وأكمل: وفاة خالي كانت صدمة بالنسبة لي، وأنه فخور ببلده لبنان، كما أنه يجب البلاد العربية أكثر من الأجنبية.



