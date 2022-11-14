مبحبش المستشفيات وبصطاد دايما..رامي عياش يتحدث عن حياته الشخصية

حل الفنان رامي عياش ضيفا ببرنامج “واحد من الناس” المذاع على قناة “الحياة”، وتحدث خلال اللقاء عن حياته الفنية ووالده.

وقال الفنان رامي عياش، إن أغنية "سكاكر السكر" كانت مشروع وأنه محب للفنانة فيفي عبده وعرضت على الشركة المنتجة للأغنية مشاركتها معه بالأغنية.

ولفت إلى أن أغنية "الناس الرايقة" كانت في حاجة إلى الفنان "أحمد عدوية"، متابعا: "الناس الراقية" لها محبة خاصة في قلبي وكذلك أغنية "مبروك" فهي من الأغاني المبهجة

واسترسل: بمارس التنس والبوكس بشكل مستمر، وبخاف من المستشفيات وريحتها، وبحس إن فيه رائحة مرض وتعب وبحب الصيد البري".