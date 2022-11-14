أستاذ اقتصاد زراعي يوضح نسبة تأثير التغيرات المناخية على مختلف المحاصيل

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الزراعة هي أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، بجانب الطاقة والقطاعات الأخرى، حيث إنه سينالها الجزء الأكبر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف "صيام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة فى مصر هو حدوث حالة جفاف، وبالتالي من الممكن أن تقل مياه النيل المتدفقة إلى مصر، مما يأثر على حصة مصر المائية.

وتابع أنه يحدث تأثير الاحتباس الحراري على إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية، لافتا إلى أن الآثار السلبية تقدر بالنسبة لهذا الأمر على حوالي 19% لمحصول الذرة، و18% بالنسبة للقمح و11% للأرز.