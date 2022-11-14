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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة لبحث تطوير قطاع الصحة بمنطقة الحسنة والقرى التابعة لها

لجنة لبحث تطوير قطاع
لجنة لبحث تطوير قطاع الصحة بمنطقة الحسنة

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة  شمال سيناء ، لجنة تضم كلا من : الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، والمهندس محمد نوار  مدير الإدارة الهندسية بالمجلس .. لبحث كيفية تطوير قطاع الصحة بمنطقة الحسنة ،والقرى التابعة لها لتقديم رعاية صحية أفضل لأهالينا بالقرى .. من خلال  تطوير ورفع كفاءة مستشفى بغداد القروى لجعلة مستشفى طوارئ مركزى على لخدمة اكبر عدد من المواطنين، تنفيذاً  لتوجيهات  اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


الأجهزة والمعدات الطبية:


وتوجه رئيس مدينة  الحسنة ،يرافقه وكيل وزارة الصحة
إلى مبنى الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة الحسنة ، وذلك لتدبير مكان لتشوين الأجهزة والمعدات الطبية لحين الإنتهاء
من رفع كفاءة المستشفى .
كما توجه رئيس الحسنة ومرافقيه، إلى قرية بغداد لتدبير مكان مؤقت لنقل الوحدة الصحية بقرية بغداد حرصاً على مصلحة المواطنين وعدم توقف العمل  لتقديم الخدمات للمواطنين.

حيث تم اختيار  (المجمع الخدمى التعليمى) التابع للإدارة التعليمية.. حيث تم توفير عدد من الغرف بالمجمع لتشغيلها وحده صحيه لتقديم كافة الخدمات فى كافة التخصصات الطبية المتاحة  لأهالى قرية بغداد وجميع المواطنين المترددين لتلقى العلاج .

وأكد رئيس مدينة الحسنة، أن الدولة تدعم قطاع الصحة لأنه من أبرز الملفات التى تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى ، ونحن نحقق ما ترسمه الدولة لخدمة المواطن ولن نتأخر عن أداء العمل حتى تصل كافة الرعاية الصحية لجميع أهالينا بمركز ومدينة الحسنة.

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