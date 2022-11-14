هل يجوز الاقتراض من البنك لسداد الدين .. مجدي عاشور يجيب

هل يجوز الاقتراض من البنك لسداد الدين .. المماطلة في سداد الدين من الأمور المحرمة شرعا، حيث جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ، قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع». متفق عليه. وفي رواية أحمد: «فليحتل»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم ، كما يعتبر الامتناع عن سداد الدين ، ورطة للممتنع عن سداده فهو يغرسه في ذنب وإثم عظيم.

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية : أن الاقتراض من البنك لسد قرض آخر لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى أو سيترتب على ذلك ضرر ، لا يمكن تحمله أو رفعه كأن يقول صاحب المبلغ إذا لم تدفع سأسجنك ففي هذه الحالة يجوز الاقتراض من البنك للسداد ، ولكن إذا لم يكن هناك ضررا أو أن صاحب المبلغ وافق على الانتظار فلا يجوز الاقتراض من البنك لسد قرض آخر.



وتابع: سداد الدين مقدم على الوفاء بالنذر، فحق الله مبني على المسامحة أما حق العبد مبين على "المشاححة " أي الإصرار على أخذ الحق .



حكم من يرفض سداد الدين

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعا.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعا.

وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم».



حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين



أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعته ففي هذه الحالات يجوز له لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.



وأضاف لـ" صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين وفي حالة عدم السداد سأسجن ؟ قائلا : لا يجوز إطلاقا حتى ولو اضطررت بيع شيئا من أملاكك الشخصية لسداد هذا الدين ولكن لا تلجأ للربا.



وقال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه يجوز الاقتراض لسداد الدين بشرط إذا كان عدم سداد الدين هذا سيجلب ضررا بالغا كالسجن مثلا او الفصل من الوظيفة أو غير ذلك من الأسباب الضرورية .



وأضاف فخر: سداد الدين بالقرض ليس حلا للمشكلة لأنك ستدفعين الدين بالدين بل ان القرض عليه فوائد إضافية عند السداد .



وتابع :" لدينا قاعدة فقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات وبالتالي إذا كان الأمر ضروريا فالقرض لسداد الدين جائز".

