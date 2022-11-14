رئيس جامعة بنها يفتتح معرض ملابس دكان الفرحة للطلاب

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر معرض مبادرة "دكان الفرحة"، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، لرعاية طلبة الجامعات المصرية، لتوفير الملابس الجديدة.

يتضمن المعرض، الشنط والأحذية والإكسسوارات لطلاب الجامعة المستحقين للدعم والرعاية بعد دراسة حالتهم من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، حيث يفتح المعرض أبوابه خلال الفترة من 14 الى 17 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين ،؛ومدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ، ومدير إدارة رعاية العاملين بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بمبادرة " دكان الفرحة " كإحدي المبادرات العملاقة التى يتبناها صندوق تحيا مصر والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة داخل الجامعة ضمن مشروعات الدعم الاجتماعى ، موجهاً التحية والتقدير لكل من يعمل مجتهدا مخلصا من خلال صندوق تحيا مصر لرفعة شأن وطننا الغالى مصر وذلك من خلال تفعيل عدد من المبادرات الخاصة بالصندوق أهمها مبادرة نور حياة ، وبالهنا والشفا ، وكلنا جنبك ، وتنمية الريف المصرى.



من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض يتضمن 20 ألف قطعة ملابس جديدة وإكسسوارات وأحذية، يوفرها الصندوق للطلاب المستهدفين، ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة التي ينظمها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بواسطة كل جامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة.

وأضاف أن تنظيم معرض جامعة بنها يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي، وتستهدف توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة لطلاب الجامعات، ليوفر كل معرض فرصة اختيار كل طالب وطالبة 4 قطع مختلفة بالإضافة إلى قطعة إكسسوار من بين المعروضات بحرية تامة.

وأوضح عبد الفتاح أن معارض دكان الفرحة تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق للأسبوع الثامن على التوالي، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وكذا التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.