يجلس في غرفة مظلمة.. إيلون ماسك يوضح خطته لمستقبل الكوكب

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن عرض إيلون ماسك لرؤيته حول مستقبل الكوكب وذلك أمام أعمال قمة العشرين .

أوضح التقرير أن إيلون ماسك تحدث أمام قمة العشرين وهو جالس في غرفة مظلمة ومحاط بالشموع .

أوضح التقرير أن إيلون ماسك تحدث عن أن إنشاء أنفاق عميقة تحت الأرض يساعد في حل مشكلة ازمة السير .

وتابع التقرير أن إيلون ماسك أكد أن السفر بصواريخ حول العالم في أقل من ساعة يساعد على اكتشاف الحياة خارج الأرض في الفضاء .

واكمل التقرير أن إيلون ماسك قدم رؤيته عن مستقبل سيارة تسلا، وأكد أنه يتطلع لصنع سيارة بأسعار معقولة .



