شاهد.. لحظة استقبال جدة لحفيدها الجندي بعد عودته من الحرب الأوكرانية| فيديو

وثق مقطع فيديو لحظة مؤثرة تبكي القلوب، لجدة تبكي بفرح بعد رؤية حفيدها، وهو جندي أوكراني عائد من الحرب.

وأظهر مقطع الفيديو، المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي امرأة تخرج من منزلها ثم تجثو على ركبتيها أمام البوابة من شدة المفاجأة.

وظهر جندي أوكراني يرتدي زيا عسكريا مع شريط أصفر على ذراعه يندفع راكضًا عبر الطريق نحوها، قبل أن يجلس القرفصاء ويضع مدفعه الرشاش على الأرض ليعانق جدته.

عودة الجندي بعد انسحاب روسيا

وبحسب تغريدة نشرها الصحفي الأوكراني «ميروسلافا بيتسا» الذي يعمل في بي بي سي نيوز، فقد تم تصوير الفيديو في خيرسون بعد أن أعلنت القوات الروسية انسحابها من المدينة يوم الجمعة.

تمت مشاركة المقطع المؤثر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصد ملايين المشاهدات، وتعاطف معه رواد السوشيال ميديا حول العالم.