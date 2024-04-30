45 يومًا .. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي 2024

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات الشهادات الأزهرية العامة: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية بشعبتيه (الأدبي والعلمي)، والبعوث الإسلامية بشعبتيه (الأدبي والعلمي)، والقراءات، بخلاف امتحانات البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.

وتبدأ امتحانات الشهادات؛ الابتدائية، والإعدادية، والقراءات، والبرنامج التأهيلي يوم الأربعاء، الموافق 15 مايو 2024، فيما تبدأ امتحانات الشهادتين الثانوية، والإعدادية بعوث يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

وجاءت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على النحو التالي:

- صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والبعوث الإسلامية - السبت 20 أبريل 2024.

- صفوف النقل الثانوي و معاهد البعوث الإسلامية - السبت 28 أبريل 2024.

- الشهادتين الابتدائية والإعدادية - الأربعاء 15 مايو 2024.

امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية - إعدادية وثانوية البعوث - السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الدور الثاني

- امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث - السبت 20 يوليو.

البعوث الاسلامية الدور الأول أدبي

البعوث الاسلامية الدور الأول علمي

الدور الأول اعدادية البعوث

الشهادة الابتدائية

الشهادة الاعدادية

الشهادة الثانوية الدور الأول أدبي

الشهادة الثانوية الدور الأول علمي

الملحقين على الشهادة الاعدادية

شهادة التجويد بمعاهد القراءات

شهادة التخصص بمعاهد القراءات