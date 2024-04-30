عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

45 يومًا .. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي 2024

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات الشهادات الأزهرية العامة: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية بشعبتيه (الأدبي والعلمي)، والبعوث الإسلامية بشعبتيه (الأدبي والعلمي)، والقراءات، بخلاف امتحانات البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية.

وتبدأ امتحانات الشهادات؛ الابتدائية، والإعدادية، والقراءات، والبرنامج التأهيلي يوم الأربعاء، الموافق 15 مايو 2024، فيما تبدأ امتحانات الشهادتين الثانوية، والإعدادية بعوث يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

وجاءت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على النحو التالي:

- صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والبعوث الإسلامية - السبت 20 أبريل 2024.

- صفوف النقل الثانوي و معاهد البعوث الإسلامية - السبت 28 أبريل 2024.

- الشهادتين الابتدائية والإعدادية - الأربعاء 15 مايو 2024.

امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية - إعدادية وثانوية البعوث - السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الدور الثاني

- امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث - السبت 20 يوليو.

 

البعوث الاسلامية الدور الأول أدبي
البعوث الاسلامية الدور الأول أدبي
البعوث الاسلامية الدور الأول علمي
البعوث الاسلامية الدور الأول علمي
الدور الأول اعدادية البعوث
الدور الأول اعدادية البعوث
الشهادة الابتدائية
الشهادة الابتدائية
الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية
الشهادة الثانوية الدور الأول أدبي
الشهادة الثانوية الدور الأول أدبي
الشهادة الثانوية الدور الأول علمي
الشهادة الثانوية الدور الأول علمي
الملحقين على الشهادة الاعدادية
الملحقين على الشهادة الاعدادية
شهادة التجويد بمعاهد القراءات
شهادة التجويد بمعاهد القراءات
شهادة التخصص بمعاهد القراءات
شهادة التخصص بمعاهد القراءات
شهادة العالية بمعاهد القراءات
شهادة العالية بمعاهد القراءات
المعاهد الأزهرية امتحانات جداول امتحانات الشهادات الأزهرية الشهادات الأزهرية الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

انخفاض 40%.. اعرف أسعار البيض والدواجن اليوم بعد المبادرة الحكومية

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

ترشيحاتنا

نتنياهو : اجتياح رفح قائم بغض النظر عن اتفاق الرهائن مع حماس

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة

وزير الدفاع الأمريكي: نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

مدبولي: نأمل في تعزيز مستويات التبادل التجاري بين مصر والبوسنة والهرسك

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتفاق الرهائن ومعبر جديد سيفتح في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات غريبة.. غادة عبد الرازق تحصل على جائرة رمز الأناقة

بفستان أنيق.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة

كولر يفاجئ موهوب الأهلي .. وقرار صادم من الخطيب قبل نهائي أبطال أفريقيا

هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شاهد ما حدث

فيديو

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

اﻟﻤﺰﻳﺪ