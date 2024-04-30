إعادة الإعمار.. ليبيا تستهدف استقدام مليوني عامل من مصر خلال 2024

أكد مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المشتركة، محمد رافع، اليوم الثلاثاء، أن ليبيا تستهدف استقدام نحو مليوني عامل من مصر خلال 2024، للمساعدة في إعادة الإعمار.

وأضاف رافع أن البرلمان الليبي رصد 10 مليارات دينار لإعادة اعمار منطقة درنة فقط.

واستضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم، اجتماعا مشتركا للجمارك المصرية والليبية الخاصة في إطار بحث التعاون والتنسيق الخاص بمنفذي السلوم ومساعد البريين.

ليبيا تستهدف استقدام نحو مليوني عامل من مصر

جاء ذلك بمشاركة وفد ليبي مكون من الدكتور صالح خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا، واللواء سالم الباح مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبدالغني رئيس مركز مساعد البري، ومنعم ناجي السعيدي رئيس الغرفة التجارية ببنغازي المكلف، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.

تناول اللقاء استكمال مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري ومساعد البري.

أوضح الدكتور خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا أن الهدف من اللقاء الوصول لاتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والليبي خاصة بين منفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري.

أكدت الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، أهمية اللقاء الثاني لاستكمال بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.

وأشارت إلى ضرورة الاتفاق والتعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون، موضحة أن جمارك المنطقة الغربية تعمل على تيسير وتبسيط المعوقات قدر المستطاع، والاستجابة لأي حلول تؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.

ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا

وتحدث محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن التوصيات التي أصدرت خلال الاجتماع السابق والتي شملت مخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلم بالتبادل التجاري بين الجانبين، ووضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري.

كما شهد اللقاء بحث آليات استخراج شهادة المنشأ وضوابط استخراجها سواء من الجانب المصري أو الجانب الليبي، بالإضافة إلى آليات فتح الاعتمادات المستندية.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، خالد الشربيسي مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، الدكتور أحمد عيد مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، محمد لبيب مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، عاصم صومع رئيس قسم المكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، سيموني حنيدي باحث بالمكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، محمد العرجاوي نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة وعضوي مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الكاتب وأشرف أبو إسماعيل.