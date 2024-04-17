المبعوث الأممي إلى ليبيا يستقيل من رئاسة البعثة عقب تقديم إحاطته بمجلس الأمن

قدّم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبداللهِ باتيلي مساء أمس الثلاثاء استقالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن استقالة "باتيلي" جاءت في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب إحاطة تقدم بها إلى مجلس الأمن تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وكان باتيلي قد أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم أن المناخ الوطني الليبي مهيأ الآن للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد وإدارة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.

وأضاف أن الليبيين من جميع مناحي الحياة يعبرون عن تطلعهم القوي إلى الانتخابات وإلى مؤسسات شرعية وموحدة وإلى السلام والاستقرار ووحدة البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن في شهر سبتمبر عام 2022 تعيين السنغالي عبدالله باتيلي، ممثلاً خاصاً له في ليبيا، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش.