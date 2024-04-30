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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحية تاريخية.. نتنياهو يرد على احتمالية اعتقاله من محكمة العدل الدولية

رئيس الوزراء الاسرائيلي
رئيس الوزراء الاسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن أي قرار من محكمة العدل الدولية لن يؤدي، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، إلى إضعاف تصميم إسرائيل على تحقيق جميع أهداف الحرب بأي شكل من الأشكال.

وأضاف نتنياهو في كلمه له عبر الفيديو، أن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين فضيحة على نطاق تاريخي.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هناك محاولات لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، ولن تثنينا هذه المحاولات، لافتا إلى أن إسرائيل تدفع ثمن غالي في هذه الحرب وسيكمل أهداف الحرب في غزة.

وأكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستدخل رفح وتدمر حماس وتكمل أهداف الحرب ومنها إعادة المختطفين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن محكمة العدل الدولية ستتهم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو وآخرين؛ بمنع دخول المساعدات لغزة والتسبب في مجاعة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية سيصدر على الأرجح أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لإصدار أوامر الاعتقال ليس عدد الضحايا في قطاع غزة بل الوضع الإنساني في القطاع.

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