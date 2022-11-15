سافر السعودية ومصر والأردن عبر باخرة عملاقة لمدة 7 أيام

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ، أن الباخرة السياحية MSC Splendida سوف تطلق رحلات منتظمة لمدة 7 ليالي في البحر الأحمر (السعودية - مصر - الأردن) خلال موسم شتاء 2022-2023 (من نوفمبر 2022 حتى مارس 2023).



أوضح البطومي أن الرحلة سوف تتضمن موانئ جدة وينبع بالمملكة العربية السعودية، يعقبها تنظيم برامج متعددة للنزلاء على رأسها منطقة العلا ومنطقة ينبع، ثم تتوجه الرحلة إلى ميناء العين السخنة (السويس) لزيارة معالم القاهرة، ثم ميناء سفاجا على البحر الأحمر في مصر، و من هناك سيتم زيارة الأقصر، ثم ميناء العقبة الأردني لزيارة البتراء ووادي رم.

MSC Cruises



أشار المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ، أن الباخرة تتبع أسطول شركة MSC Cruises التي مقرها في جنيف بسويسرا، وتحمل علم بنما وتم بناؤها في Saint-Nazaire في فرنسا بتكلفة 550 مليون دولار أمريكي، وبدأت العمل في أكتوبر 2007.



يذكر أن الباخرة طولها 333 متر وعرضها 38 متر وغاطسها 8.6 متر وحمولتها الكلية 137.936 طن وتبحر بسرعة حوالي 22,99 عقدة (حوالي 42.5 كم/ساعة)، وتحتوي على 1637 كابينة تتسع لعدد 4363 راكب.