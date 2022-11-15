رئيس اللجنة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا: هناك عيد في الكويت بسبب صلاح

قال مؤيد شهاب رئيس اللجنة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا، إنه عقب إعلان أن المنتخب الوطني سيتواجد فى الكويت لمواجهة بلجيكا، كان هناك عيد بسبب رغبة الجميع فى رؤية بطل أفريقيا.

رئيس اللجنة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا: هناك " عيد " فى الكويت بسبب وجود المنتخب ومحمد صلاح وتم بيع 40 ألف تذكرة

وقال مؤيد شهاب رئيس اللجنة المنظمة لمباراة مصر وبلجيكا، فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" مباراة كبيرة، وهناك عيد فى الكويت ، بسبب وجود المنتخب الوطني ومحمد صلاح فخر العرب ، بجانب وجود منتخب بلجيكا بكامل نجومه فى كأس العالم.

وأضاف:" تم بيع أقل من 40 ألف تذكرة من 55 ألف حتي الآن خلال مباراة مصر وبلجيكا".

وتابع:" منتخب بلجيكا يصل الكويت اليوم مساء، وأعرف أن هناك رغبة جماهيرية لرؤية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.