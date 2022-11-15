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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم «لديٌ أحلام كهربائية» ضمن فعاليات القاهرة السينمائي.. اليوم

صدى البلد

يعرض اليوم، الثلاثاء، فيلم "لديٌ أحلام كهربائية"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

"لديٌ أحلام كهربائية" فيلم روائي لـ فالنتينا موريل، إنتاج مشترك بين بلجيكا، وفرنسا، وكوستاريكا لعام 2022، تدور أحداثه حول مراهقة تعيش مع والدتها، وتتوق إلى الانتقال للعيش مع والدها الذي يعيش بعيدا عنهما، وتتشبث بأبيها الذي يمر بأزمة منتصف العمر، وتوازن بين رقة المراهقين وقسوة حياة البالغين.

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يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 103 دقائق، في الساعة الـ  8:45   بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية. 

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، مستمرة حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

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