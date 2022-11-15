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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد تشارك جمهورها بصورة لها مع حسن الرداد بافتتاح القاهرة السينمائي

صدى البلد

شاركت الفنانة دينا فؤاد ، جمهورها بصورة لها مع الفنان حسن الرداد ، وذلك عبر خاصية استورى بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وظهر دينا فؤاد فى الصورة بصحبة حسن الرداد فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 . 

 

وكشف الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أن المهرجان ليس له علاقة بالسياسة مثلما يحدث فى بعض المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان السينمائى مؤكدا على أن القاهرة السينمائية يهدف الى نشر الحب وقيم الحق.

وأضاف حسين فهمى فى ببرنامج على مسئوليتى للإعلامى أحمد موسى المذاع عبر فضائية صدى البلد : ان مهرجان القاهرة السينمائى يواكب الاحداث وتحديدا قمة المناخ التى تقام حاليا فى شرم الشيخ حيث استعنا بسيارات كهربائية تماشيا مع سياسة المناخ.

وأوضح حسين فهمى : أن حفل الافتتاح أمس كان من الضرورى أن نتذكر فيه النجوم الراحلين عن عالمنا منهم سمير صبرى ومها أبو عوف وهشام سليم وعلى عبد الخالق.

وأشار حسين فهمي إلى المهرجان يعتبر من أهم 14 مهرجانا على مستوى العالم، ولابد أن من يمثل السينما المصرية يكون على قدر القيمة.

وأوضح حسين فهمي: "كل الحضور لمهرجان القاهرة السينمائي التزموا بالقواعد  الموضوعة.. المهرجان من أكبر المهرجانات العالمية لأهميته".

 

مصر كهربا كهربا أحمد موسى شرم الشيخ سينما

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