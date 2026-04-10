قافلة جامعة الأزهر تفحص 5 آلاف بالوادي الجديد وتجري جراحات ودواء بالمجان

قافلة جامعة الأزهر
قافلة جامعة الأزهر

 أنهت قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة التي سيرتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، إلى محافظة الوادي الجديد أعمالها وسط إقبال منقطع النظير وإشادة كبيرة من المواطنين بمركزي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت أطباء في جميع التخصصات الطبية من الباطنة والجراحة والأطفال والرمد والأنف والأذن والحنجرة وغير ذلك من باقي التخصصات الطبية.

وأضاف صديق أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على نحو 5 آلاف مواطن من مواطني مدينتي الداخلة والخارجة وقامت بصرف الدواء اللازم لهم بالمجان.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن أطباء القافلة قاموا بإجراء عدد 32 عملية جراحية كبرى، و94 عملية صغرى، مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة للحالات التي تطلبت ذلك، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت أساتذة في كليات الزراعة والهندسة، وتم إهداء عدد 3080 شجرة مثمرة، وتم تحصين ولقاح عدد 6181 للماشية " عجول - أبقار - أغنام - دواجن - أرانب - حمام - بط".

وأوضح المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه على هامش القافلة تم تنظيم عدد 10 ندوات و 6 ورش عمل تدريبية لتنمية مهارات المواطنين حسب الموقع الجغرافي للمحافظة.

وأجرت القافلة اختبارات محو الأمية لعدد 30 مواطنًا واستخراج عدد 15 شهادة محو الأمية، بجانب توزيع مساعدات على المواطنين.

وأكد صديق جاهزية القطاع الطبي في جامعة الأزهر لتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية انطلاقًا من رؤية الجامعة لخدمة المجتمع.

يذكر أن حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، كانت في استقبال القافلة، وأشادت بجهود الأزهر الشريف في خدمة المجتمع، ووجهت الشكر والتقدير خلال اتصال هاتفي إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة رئيس جامعة الأزهر على هذه الجهود التنموية الشاملة التي تسهم في نهضة الوطن وتقدمه، وقامت بتكريم جامعة الأزهر وإهداء درع المحافظة للجامعة بحضور الدكتورة إيمان الشال، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة، والدكتور عادل عبده، عميد كلية البنات الأزهرية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب للبنين بالقاهرة، والأستاذة شام علي، مقرر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمباشر لأعمال القافلة على أرض الواقع، وأعضاء اللجنة من مختلف كليات جامعة الأزهر.

