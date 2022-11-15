تفاصيل عرض فيلم "روابطنا" بمهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة

يعرض اليوم فيلم "روابطنا"، ضمن البانوراما الدولية، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"روابطنا" فيلم روائي لـ رشدي زيم، إنتاج فرنسا، وتدور أحداثه حول قصة الأخوين موسى ورياض، موسى شخص لطيف وناكر للذات ومتواجد دوما من أجل عائلته، وعلى النقيض أخيه رياض المذيع التلفزيوني المشهور الذي يمقته من حوله بسبب أنانيته.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في الساعة الـ 9:15 بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 مستمرة حتى يوم

22 نوفمبر الجاري.