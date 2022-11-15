هاني رمزي يشارك متابعيه بـ صورة له مع زوجته من مهرجان القاهرة السينمائي

نشر الفنان هاني رمزي صورة له مع زوجته من مهرجان القاهرة السينمائي وذللك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق هاني رمزي " من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44".

قال الفنان الكبير حسين فهمى ، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه لن يستطيع حضور كل الأفلام، ولكن المهرجان به العديد من الأفلام من أوروبا وعدد من الدول، مشيرا إلى أن لدينا ورش عمل غاية في الأهمية ، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 100 فيلم من أكثر من 50 دولة تشارك فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

وأضاف" فهمي " خلال مداخلة هاتفية، مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC" " الاثنين ، أنه في أحد المهرجانات العالمية المصورين ترتدى بدل إسموكنج وكل الفنانين كذلك والمهرجانات العالمية لديهم انضباط شديد فى الملابس لانة واجهة مشرفة للمهرجان والدولة المستضيفة للمهرجان ومضمون للمهرجان ، معربا عن سعادته بالتزام الكثير من الفنانين المصريين بالملابس المتفق عليها في مهرجان القاهرة السينمائي ،وكان افتتاح رائع للمهرجان.

وتابع :" تلقيت اتصالات من جميع انحاء العالم تشيد بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان افتتاح يليق بإسم مصر والسينما المصرية " مشيرا الى أن الاحتفال بتكريم الفنان الراحل سمير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أضيفت بهجة على المهرجان .