في أول لقاء مباشر مع ماكرون.. هذا ما دعا إليه الرئيس الصيني فرنسا

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج هيرالد.

وأشار شي ، إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية ، حافظ الزعيمان على اتصالات وثيقة بطرق مختلفة ، وحافظا على الزخم الإيجابي في العلاقات الصينية الفرنسية ، ومكنا التعاون الثنائي المهم من إحراز تقدم جيد.

وأشار شي ،إلى أن كلا من فرنسا والصين ملتزمان بالسلام والتنمية والازدهار الاقتصادي في العالم ، مشيدا بمسار الصين نحو التحديث.

وفي إشارة إلى أن فرنسا تتبع سياسة خارجية مستقلة وتقف ضد مواجهة الكتلة الغربية في بعض القضايا ، قال الرئيس الفرنسي إنه وسط مشهد دولي متقلب ، تأمل فرنسا في مواصلة العمل مع الصين بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة وزيادة التبادلات رفيعة المستوى والحوار وتعميق التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والطيران والطاقة النووية المدنية.

وأضاف ماكرون ، أن فرنسا ترحب بالشركات الصينية في البلاد من أجل التعاون في مجال الأعمال.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد فرنسا للعمل مع الصين لزيادة الاتصال والتعاون في المحافل متعددة الأطراف ، والاستجابة بشكل مشترك للقضايا العالمية مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء والحفاظ على التنوع البيولوجي ، قائلا إن فرنسا مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون بنشاط بين أوروبا والصين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، و أوضح شي أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية واضح وثابت.. فالصين تؤيد وقف إطلاق النار ووقف الصراع ومحادثات السلام، ذاكرًا، انه يجب على المجتمع الدولي تهيئة الظروف لتحقيق ذلك، كما ستواصل الصين العمل في طريقها للعب دور بناء.

يأتي الاجتماع بعد يوم واحد من محادثات الرئيس الصيني مع نظيره الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في بالي في إندونيسيا.

وحث الرئيس الصيني شي جين بينج فرنسا على الحفاظ على استقلالها في العلاقات الخارجية و "احترام المصالح الجوهرية المتبادلة" في أول لقاء مباشر مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ اندلاع وباء كوفيد -19 في عام 2019.

في الوقت الحاضر ، دخل العالم في فترة جديدة من الاضطراب والتغيير.

وقال شي ، في الوقت الذي التقى فيه الزعيمان على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا ، بصفتها ... قوى مهمة في العالم متعدد الأقطاب ، يجب أن تلتزم الصين وفرنسا وأوروبا بروح الاستقلال والانفتاح والتعاون.