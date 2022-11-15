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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تطوير أقسام الأشعة والرمد والاستقبال بمعهد السكر بتكلفة 150 مليون جنيه

صدى البلد

احتفلت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، باليوم العالمي للسكر، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بإضاءة المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، باللون الأزرق، دلالة على لون السكر عالميًا، إضافةً إلى تقديم دورات تثقيفية للمرضى المترددين على المعهد، بهدف التوعية بمرض السكر وأنواعه، ونشر الثقافة العامة بأعراض المرض وتجنبها والوقاية منه، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسكر، يكون في يوم 14 نوفمبر من كل عام، وفقًا للاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لتعريف المواطنين بداء السكر، وخفض معدلات انتشاره كمرض مزمن يُصيب  كافة الشرائح العمرية بدءً من حديثي الولادة وحتى كبار السن، فضلا عن التوعية بضرورة الفحص الدوري، بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة تسير وفق توجهات القيادة السياسية، من خلال تبني استراتيجية محددة تستهدف التصدي للقضاء على مرض السكر، حيث تم التوسع وتطوير المعهد، باستحداث ورفع كفاءة قسم الأشعة بنوعيها (المقطعية والسينية)، بالإضافة إلى أنه يجري تطوير قسم الرمد، وزيادة طاقته الاستيعابية بتخصيص حجرتي عمليات خاصة بعمليات الرمد، وزيادة عدد أسرة قسم الاستقبال لتصبح 9 أسرة، بالإضافة إلى زيادة عيادات نفقة الدولة والكلى وذلك بتكلفة تتعدى الـ 150 مليون جنيه.

من جانبه قال الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن وزارة الصحة والسكان، تضع خطة للتوسع في تطوير وتجهيز مراكز ووحدات طبية متخصصة، بكافة أنحاء الجمهورية، وتتبع إدارتها للمعهد القومي للسكر، بهدف توفير أكبر تغطية صحية لمصابي مرض السكر ومضاعفاته، بالإضافة إلى تيسير حصول المواطنين على أفضل خدمة طبية وعلاجية، علاوة على توفير كافة بروتوكولات الأدوية للمرضى.

وأضاف الدكتور إيهاب نبيل مدير المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، أنه ، تم توقيع الكشف الطبي وإجراء ما يقرب من 12 ألف تحليل طبي للمرضى خلال الشهر الجاري احتفالا باليوم العالمي للسكر، ويشمل (سكر، دهون، كوليسترول)، منوهًا إلى توزيع 100 جهاز لقياس السكر، وتقديم دورات توعوية عن الثقافة الغذائية المُتبعة لمرضى السكر، وذلك حفاظًا على مستويات السكر بالدم.

على هامش الاحتفالية، تم تكريم الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية والقائم بأعمال الأمانة الفنية بمجلس إدارة الهيئة، نغم العابد نائب رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه للابحاث والتدريب، بالإضافة إلى تكريم 150 فرد من الكوادر المميزة للأطقم الطبية العاملة بالمعهد، نظرًا لجهودهم المبذولة للإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على أفضل خدمة طبية.

يُذكر أن المعهد، قدم خدمات الفحص الطبي لأكثر من 250 ألف مواطن، من خلال العيادات الخارجية للمعهد، فيما تردد على قسم الاستقبال 24 ألف و920 مواطنًا، وإجراء 210 ألف أشعة ما بين (تشخيصية، تداخلية، موجات فوق صوتية، دوبلكس، رسم قلب، دوبلير)، وإجراء 17 ألف تحليل، علاوة على إجراء 7 آلاف و715 عملية قسطرة تنوعت بين قسطرة قلبية وطرفية، وإصدار أكثر من 38 ألف قرار علاجي على نفقة الدولة بمختلف التخصصات الطبية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى 30 أكتوبر 2022، علاوة على تطوير مدرسة التمريض لتزيد عدد سنوات الدراسة لـ 5 سنوات، وتخريج أول دفعة بعام 2021.

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