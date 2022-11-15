محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد جديدة بملف التصالح بشبين الكوم للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن قيام أعضاء لجنة البت بقبول ملف تصالح في مخالفات البناء لمواطن قام ببناء مبنى مخالف والتعدي على خط التنظيم بقرية طنبدى مركز شبين الكوم ، كما قرر المحافظ وقف العمل بنموذج (10) الخاص بالمواطن لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه.

جاء ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام المعدة وفقاً لمذكرة المستشار الهندسي بالمحافظة.



حيث تبين من خلال البحث والدراسة ، قبول طلب تصالح علي مخالفات بناء لمواطن من ناحية طنبدي علي مساحة 168م2 عباره عن مبنى خرساني (دور أرضي وأول علوي بدون سقف) والبت فيه بإصدار نموذج (8) تصالح مما ترتب عليه حصوله على نموذج (10) دائم بالرغم من تعديه على خط التنظيم بالمخالفة لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مما يثير الشك ووجود شبهة تواطؤ بين المختصين والمواطن لإكسابه مركزاً قانونياً بدون وجه حق بالمخالفة للقانون .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة وملاحقة الفاسدين ، مشدداً على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظا على الصالح العام.