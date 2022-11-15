الألومنيوم بعد الخسارة من بترول أسيوط: القادم أفضل

علق أبو طالب العيسوى ، المدير الفني لفريق الألومنيوم عقب الخسارة أمام فريق بترول أسيوط ، بالجولة الخامسة بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد، قائلا إنها كانت "مباراة صعبة مع فريق جيد ومحترم، مثل فريق بترول أسيوط والقادم أفضل بإذن الله".

وأشار " العسيوى الى أن لاعبي الألومنيوم أدوا اللقاء بشكل جيد وقدموا كل ما في وسعهم أمام فريق بترول أسيوط وكنا نأمل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط .

وأكد "العسيوى " أنه سيغلق صفحة بترول أسيوط ويجب التركيز في الجولة القادمة أمام فريق ملوى بالجولة السادسة بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وخسر فريق الألومنيوم في رابع لقاء علي التوالي أمام ديروط ولافيينا وكيما أسوان .



ويحتل فريق الألومنيوم المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة بعد ٥ جولات .