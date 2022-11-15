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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1630 مواطنا.. صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، قافلة تنموية شاملة إلى قرية شونى بمركز طنطا محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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أكد الدكتور محمود ذكي أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة  تحرص على تقديم  الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان ، كما تقدم الخدمات البيطرية، والبيئية، والزراعية  للمزارعين فضلاً عن الدورات التوعوية والتثقيفية  وذلك فى إطار تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحقيقًا لأهداف استراتيجية مصر ورؤيتها للتنمية المستدامة .2030

تفقد الدكتور محمود سليم العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكداً أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة  تساهم فى دعم المنظومة الصحية، وتوفير خدمات الرعاية الطبية المتميزة للمرضى وصرف الدواء بالمجان، حيث شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 100 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

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كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1630 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 96 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 145 في عيادة الاطفال، و 229 بالعظام، و 106 جلدية، 125باطنة، و 134 مسالك بولية، و 134 أنف وأذن، و 38 جراحة عامة، و 85 صدر، و 57 نفسية وعصبية، و 217 جراحة عيون، و 37 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 101 حالة بواقع حالة 4 جراحه المخ والاعصاب، 5 اطفال،16 مسالك بولية، و 14 عظام، و 6 باطنة، و  4 جلدية، و 26 رمد، و 14 أنف أذن، و7 جراحة عامة ، و3 صدر ،و2 قلب واعية دموية.

تشوين 37 ألف طن أرز بصوامع ومخازن الغربية


شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 24 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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محافظ الغربية جامعة طنطا حياة كريمة الخدمات الطبية المبادرة الرئاسية القوافل الطبية الغربية محافظة الغربية

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