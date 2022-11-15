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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي لحقوق الإنسان: إتاحة الفرصة للمنظمات بالداخل والخارج للحديث في قمة المناخ

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر نجت في تنظيم قمة المناخ على أكمل وأفضل صورة .

 

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وقالت مشيرة خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "المجلس نظم حدث على هامش قمة المناخ يرتبط بتداعيات تغير المناخ على حقوق الإنسان والأطفال في العالم".

 

وأضافت مشيرة خطاب: "ما حدث في قمة المناخ بشرم الشيخ يعتبر شهادة لمصر، حيث تم دعوة مختلف منظامت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من الداخل والخارج وتم إتاحة الفرصة لهم للحديث".

 

وتابعت مشيرة خطاب: "هناك من خرج عن السياق أثناء حديثه في قمة المناخ فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان".

 

 وأكملت مشيرة خطاب: "مصر دولة بها مؤسسات وقانون وكل شيء يسير وفقا للقانون داخل الدولة المصرية".

الانسان حقوق الإنسان قمة المناخ منظمات حقوقية اخبار التوك شو

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