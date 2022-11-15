القومي لحقوق الإنسان: إتاحة الفرصة للمنظمات بالداخل والخارج للحديث في قمة المناخ

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر نجت في تنظيم قمة المناخ على أكمل وأفضل صورة .

وقالت مشيرة خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "المجلس نظم حدث على هامش قمة المناخ يرتبط بتداعيات تغير المناخ على حقوق الإنسان والأطفال في العالم".

وأضافت مشيرة خطاب: "ما حدث في قمة المناخ بشرم الشيخ يعتبر شهادة لمصر، حيث تم دعوة مختلف منظامت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من الداخل والخارج وتم إتاحة الفرصة لهم للحديث".

وتابعت مشيرة خطاب: "هناك من خرج عن السياق أثناء حديثه في قمة المناخ فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان".

وأكملت مشيرة خطاب: "مصر دولة بها مؤسسات وقانون وكل شيء يسير وفقا للقانون داخل الدولة المصرية".