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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استمرار قرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن 30 مؤخرا انتصار للحوار الوطني

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار قرارات العفو الرئاسي، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة، انتصار للدولة المدنية في مصر ولحقوق الإنسان، وتأكيد على نجاح الحوار الوطني في تحقيق أهدافه في ملف المحبوسين.

ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، بما أعلنته لجنة العفو الرئاسي، عن إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، وبالتنسيق مع جهات الدولة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، وهو ما يفتح صفحة جديدة في حياتهم ويؤكد استيعاب الدولة لجميع التيارات.

واختتم نائب بني سويف، بالتأكيد على أن مطلب العفو الرئاسي، كان ولا يزال مطلبا وطنيًا رفعته كافة القوى السياسية، وقد استجابت له القيادة السياسية ومستمرة في تنفيذه بما يؤكد انحيازها التام لحقوق الإنسان والرغبة في بدء مرحلة هامة وجديدة من العمل الوطني المخلص، للنهوض بالوطن وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

العفو الرئاسي حقوق الإنسان مجلس الشيوخ وزارة الداخلية النيابة العامة مصر

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