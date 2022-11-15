عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلكم كنتم في العمرة.. بيرسي تاو يداعب لاعبي الأهلي بالنيولوك

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس سخرية بيرسي تاو نجم الأهلي من لاعبي الفريق خلال المران. 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أون سبورت أن بيرسي تاو قرر إجراء نيولوك استعدادا للموسم الجديد في ظل حرصه الشديد علي تغيير وتطوير أدائه من أجل المشاركه بشكل أساسي مع الفريق.

وأضاف أن بيرسي تاو فاجأ الجميع بهذا النيولوك، حيث سخر من لاعبي الفريق، قائلا: “مش كلكوا كنتوا في العمرة ليه مش كلكوا حلقين”، مضيفا أن بيرسي تاو يتمتع بحس الدعابة. 

على الجانب الآخر، حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الإطمئنان علي لاعبيه في المنتخبات الوطنية سواء الأول إو الأليمبي والشباب والناشئين.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الثاني، اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة المقاولون في دور الــ8 من النسخة القديمة لكأس مصر.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التخصصية، في الوقت الذي خاض فيه حراس الفريق فقرات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واستأنف الأهلي تدريباته، أمس الإثنين بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة خمسة أيام.

الأهلى المقاولون العرب السويس احمد شوبير شوبير كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

إخطار السفارة.. قرار جديد بشأن جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

بيان عاجل من الجيش الروسي بشأن حادث سقوط صاروخين داخل أراضي بولندا

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

موضوعات متعلقة

مهندس ذكاء اصطناعي: مبتكر السماعة القاتلة من كبار المخترعين في العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

تطور خطير.. بولندا تدرس تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف الناتو

ساهم في إنتاج فيلمي الرسالة وعمرالمختار..من هو محمد السنعوسي الذي ودعته الكويت؟

أمام مجموعة العشرين.. إجراء عاجل من ماكرون بعد سقوط صواريخ روسية في بولندا

الخارجية الإيطالية: نتابع تطورات الوضع في بولندا ونتواصل مع حلف الناتو

فيريرا غاضب.. الزمالك يحسم موقف إمام عاشور

بايدن يطالب الكونجرس بدعم أوكرانيا بقيمة 37 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة عدد الحيوانات المنوية .. إليك 5 أطعمة رخيصة

طريقة عمل البرجر بدون قلي وبمذاق لذيذ

نجم الإسماعيلي بين الأهلي والزمالك.. من يفوز بالصفقة السوبر؟

هتعالج البرد .. طريقة عمل شوربة الخضار مشبعة وصحية

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ