كلكم كنتم في العمرة.. بيرسي تاو يداعب لاعبي الأهلي بالنيولوك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس سخرية بيرسي تاو نجم الأهلي من لاعبي الفريق خلال المران.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أون سبورت أن بيرسي تاو قرر إجراء نيولوك استعدادا للموسم الجديد في ظل حرصه الشديد علي تغيير وتطوير أدائه من أجل المشاركه بشكل أساسي مع الفريق.

وأضاف أن بيرسي تاو فاجأ الجميع بهذا النيولوك، حيث سخر من لاعبي الفريق، قائلا: “مش كلكوا كنتوا في العمرة ليه مش كلكوا حلقين”، مضيفا أن بيرسي تاو يتمتع بحس الدعابة.

على الجانب الآخر، حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الإطمئنان علي لاعبيه في المنتخبات الوطنية سواء الأول إو الأليمبي والشباب والناشئين.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الثاني، اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة المقاولون في دور الــ8 من النسخة القديمة لكأس مصر.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التخصصية، في الوقت الذي خاض فيه حراس الفريق فقرات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واستأنف الأهلي تدريباته، أمس الإثنين بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة خمسة أيام.