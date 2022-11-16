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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

عقب ارتفاع سعر الدولار أمس بنحو قرش واحد، استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-11-2022،  في  البنوك العاملة في مصر.

وكانت أسعار الدولار في البنوك، قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022. أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في  مستهل التعاملات.

وارتفع مؤشر الدولار عالميًا، من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق اليوم الأربعاء 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران - ميد بنك 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء  24.41 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع

سعر الدولار في  البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 24.40 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر سجل  24.38 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم

 سعر صرف الدولار في بنك بلوم وصل إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 24.41 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى  24.38 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الدولار في بنك المشرق 24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

 سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار  في بنك قطر الوطني  24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل  24.43 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في المصرف المتحد وصل إلى 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

 سعر الدولار وفي بنك الاستثمار العربي 24.38 جنيه للشراء و24.48 جنيه للبيع.

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