بنك ناصر يوضح تفاصيل إسقاط المديونية عن الأسر المتعسرة حسب الحالة الاجتماعية|فيديو

قال محمد عشماوي ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، إنه تم تشكيل لجنة عليا للغارمين ، واتضح أن هناك بعض الغارمين فوق سن الـ 60 عاما ، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بإعفائهم من المديونيات بسبب الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس .

وأوضح محمد العشماوي ، خلال لقائه عبر " زووم " لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن أولوية القرار لمن هم في سن الستين ، وجاري حصر أصحاب المديونيات الأقل من هذا العمر ، وسيتم اعفائهم من هذه المديونيات المستحقة للبنك .

وأشار ، إلى أن مديونية النفقة بلغت 2.2 مليار جنيه ، ويتم أخذ القرار لسقوط الأحكام حسب الأولوية ، ويتم الحصر من خلال وزارة العدل .

وأوضح ، أن نسب التعسر في القرض الحسن للزواج قليلة ، لأنه قرض على مدى طويل ، وبدون عائد .

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انه إنطلاقاً من الدور الرائد الذي يقوم به البنك لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لإحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع. فإن لجنة الالكو بالبنك قررت اصدار شهادة ادخارية جديدة لأول مرة مدتها سنتين بعائد 13% سنويا واصدار شهادة جديدة لمدة عام بعائد سنوي 12%.

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