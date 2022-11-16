كندا: نتواصل مع بولندا بشأن تقارير سقوط صواريخ روسية على أراضيها

أكدت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، أنها على اتصال بالسلطات البولندية بشأن تقارير عن مقتل شخصين عندما أصابت الصواريخ الروسية حليف الناتو.

وقالت أناند، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، "أتلقى تحديثات بخصوص هذا التقرير وعلى اتصال وثيق للغاية مع حلفائنا البولنديين في هذا الوقت .. سيكون من غير الحكمة بالنسبة لي أن أعلق أكثر".

وذكرت تقارير إعلامية أن الصواريخ الروسية عبرت الأراضي البولندية وأصابت شبكة الكهرباء الأوكرانية مما تسبب في قطع الكهرباء عن جزء كبير من مولدوفا.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن شخصين لقيا مصرعهما بعد ظهر الثلاثاء بعد أن أصابت قذيفة قرية برزيودوف بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.

وذكر بيان للوزارة أن تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسؤولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ "روسية" على الأراضي البولندية هي استفزاز كبير بغرض التصعيد، ولا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف على الحدود الأوكرانية البولندية بالأسلحة الروسية.

من جانبها، دعت بولندا إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني في أعقاب سقوط صاروخين روسيين داخل أراضيها.

يأتي هذا في وقت دعا فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى اجتماع لمجلس الدفاع المجري بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

