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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة لـ كوريا الجنوبية غدا

بن سلمان
بن سلمان

يزور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كوريا الجنوبية غدا الخميس، في أول زيارة منذ ثلاث سنوات.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية (رسمية)، إن ولي العهد السعودي، سيتوجه إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس عقب ختام قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، وسيلتقي في سيول عددا من رؤساء الشركات، بما فيها شركة سامسونج للإلكترونيات.

ويبدو أن زيارة ولي العهد السعودي تتخذ بعدا اقتصاديا، حيث ستركز مباحثات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في سيول على الحديث مع رؤساء شركات كورية جنوبية، بما في ذلك مجموعة "إس كيه"، ومجموعة "هيونداي"، ومجموعة "هانهوا".

وسيكون مشروع مدينة "نيوم" السعودي على رأس اهتمامات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالبحث في كوريا الجنوبية عن الشركات التي ستشارك في المشروع، ونقاش الطرق المختلفة للتعاون، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب",

ونقلت وكالة "رويترز" "نيوسيس" للأنباء أت كوريا الجنوبية والسعودية ترتبان للقاء بين الأمير محمد بن سلمان، والرئيس يون سوك يول، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت آخر زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى كوريا الجنوبية في يونيو عام 2019، عشية قمة العشرين التي انعقدت في اليابان.

وترتبط السعودية وكوريا الجنوبية، بعلاقات وطيدة، تعود جذورها لعام 1962، وهي أحد المستوردين للنفط من المملكة، ووقع البلدان على مدى العقود الماضية، اتفاقيات متعددة في المجال الاقتصادي.

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كوريا الجنوبية قمة مجموعة العشرين مشروع مدينة نيوم السعودي السعودية

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