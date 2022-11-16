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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: 2.72 مليون دولار أمريكي لصندوق التكيف خلال "COP27"

صدى البلد

   أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية عن تقديمها مبلغ مجموعه 3.6 مليارات وون (2.72 مليون دولار أمريكي) لصندوق التكيف مع الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ، وذلك خلال مشاركتها في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" والذي يعقد بشرم الشيخ.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستساهم بـ1.2 مليار وون سنويا في صندوق التكيف على مدار السنوات الثلاث المقبلة اعتبارا من 2023، وفقا لبيان الوزارة.
وأضافت أن الصندوق يمول المشاريع والبرامج في مجتمعات البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ منذ عام 2010، وخصص 923.5 مليون دولار للمشاريع والبرامج حتى الآن، بما في ذلك 132 مشروعًا ملموسًا.
وأشارت إلى قول رئيس الوزراء الكوري هان ديوك-سو،في أكتوبر الماضي، في مؤتمر حول الحوار المستدام في منطقة المحيط الهادئ إن كوريا الجنوبية ستزيد من تمويلها لمساعدة الدول النامية على التخفيف من آثار تغير المناخ.
يذكر أن كوريا الجنوبية تنضم إلى الجهود الدولية للمساعدة في التعامل مع تغير المناخ،فهي موطن لصندوق المناخ الأخضر؛ وهي منظمة دولية لمكافحة تغير المناخ تم إطلاقها في عام 2010 في سونجدو، غرب سول.

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