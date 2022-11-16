كابوريا يعلن قائمة تليفونات بني سويف لمواجهة الجونة

أعلن محمد لطفي "كابوريا" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف، القائمة المستدعاه لمباراة الجونة المقبلة.

ويخوض الفريق مباراته أمام النصر للتعدين، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز "ب" على ملعب خالد بشارة.

وينتظم تليفونات بني سويف في معسكر مغلق غدا الخميس في مدينة الجونة استعدادا للمباراة

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد معوض - سيف عادل - علي كالوشا - زياد الحونش - -محمد خيري - نبيل ناصر - اسامة مختار - عبدالله خالد ديكو - أحمد توبة - محمد حسين اوزعة - عصام عابدين -محمد خليل - عبد الرحيم أحمد سنة - محمد عبد الفتاح برعي - يوسف مصطفي - ياسر زينهم - أحمد عبد الهادي - اكرم وائل حبيب - حمادة ناصر