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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‎لاڤيينا يواصل تدريباته بلا راحة بعد الفوز علي ديروط

لافيينا
لافيينا

واصل فريق لاڤيينا بقيادة المجري مستر جورج جاليدى ،المدير الفنى للفريق تدريباته استعداداً لمباراة كيما أسوان ،التى ستقام السبت القادم ،ضمن منافسات الجولة السادسة ،بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

قرر المدير الفنى استكمال التدريبات للاعبي لاڤيينا  دون راحة استعداداً لمباراة كيما أسوان السبت القادم في الجولة السادسة لدوري القسم الثاني بعد الفوز امس علي نادي ديروط 2/1 في المباراة التي جمعت الفريقين امس علي ستاد الأسيوطي سبورت.


أحرز اهداف لاڤيينا رجب مارو مهاجم الفريق في الشوط الأول بينما تعادل ديروط ف الشوط الثاني ، وأحرز هدف الفوز القاتل محمد كيتو ف الوقت المحتسب بدل من ضائع 
 

وصل لاڤيينا للنقطةالثانية عشر بعد الفوز الهام الذي حققه علي ديروط

لاڤيينا فريق لاڤيينا ـ كيما أسوان مجموعة الصعيد

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