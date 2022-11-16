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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين «أوبك»: المنظمة تهدف لجعل صناعة النفط غير ملوثة للبيئة

اوبك
اوبك

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إن المنظمة تهدف إلى جعل صناعة النفط غير ملوثة للبيئة، موضحًا «نهدف إلى التوعية بدور الدول الأعضاء، نحن جزء من الحل وليس المشكلة».

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وأضاف "الغيص"، خلال لقاء على قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ أوبك جزء من حلم الحفاظ على البيئة: «نحن نرى في منظمة أوبك أن جميع أنواع الطاقة يجب أن تكمل بعضها بعضا، ولا يمكن الانتقال من مصدر طاقة إلى مصدر آخر بين ليلة وضحاها».

وتابع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»: «اليوم في مزيج الطاقة العالمي، يشكل النفط نحوا من 31% من مزيج سلة الطاقة عالميا، وإذا أضفنا الغاز، فإننا نكون قد أضفنا نحو 60% من مزيج الطاقة، ولا يمكن أن يتحول العالم من هذه النسبة الكبيرة إلى طاقات أخرى بالاستغناء عن الوقود الأحفوري بشكل عام».

وناشد «يجب أن نجد حلا للحد من انبعاثات الطاقة الأحفورية والنفط والغاز، نتكلم اليوم عن الطلب على الطاقة في حدود 25% بحلول عام 2045، والنفط سيظل يحافظ على نسبة 30% بحلول عام 2045، وأوبك ليست الوحيدة في هذا الشأن، وهناك جهات عالمية عديدة تقوم بدراسات اقتصادية تتعلق بالطاقة تؤكد على هذه المعلومات».

سيظل ركيزة أساسية 

وأشار، إلى أن النفط سيظل ركيزة أساسية للكثير من الصناعات مع الزيادة في النمو السكاني، إذ يسكن العالم نحو 8 مليارات إنسان كلهم في حاجة إلى المزيد من الطاقة، كما أن الدول النامية ليس بها أبسط متطلبات الطاقة للاستهلاك.

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