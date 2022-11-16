ننشر أسماء المصابين في حادث اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بدائري المنيا

ننشر في " صدى البلد" أسماء المصابين في حادث اصطدام ميكروباص بعمود إنارة والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا بالطريق الدائري لمركز المنيا وتم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة بالقرب من كوبري أبو شناف أمام قرية صفط الشرقية بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيسر، واختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: آيه. م 20 سنه وتمام. ع 20 سنه وماجد. ح 11 سنه ومارينا 6 سنوات وساميه 21 سنه ومحمد. س 25 سنه ومحمود. م 28 سنه وسامح. ف 23 سنه وعشماوي. م 59 سنه واسماء. ص 21 سنه بالإضافة إلي سائق السيارة.

وأفادت التحريات الأولية أن المصابين يقيمون في قري صفط الخمار، منشية الذهب القبلية، دمشاو هاشم، وتم نقلهم إلي المستشفي العام حيث تنوعت الإصابات بين كسور وجروح وسحجات وكدمات ونزيف داخلي واشتباه ما بعد الإرتجاج.



انتقل رجال المرور، لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق وتم إخطار الوحدة المحلية لرفع عامود الإنارة وإصلاحه، وتحديد التلفيات، كما تم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.