محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة القوي العاملة لبلوغه سن المعاش

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس هشام ذكي وكيل وزارة القوي العاملة، لبلوغه سن المعاش، وذلك تقديراً لما بذله من جهد خلال فترة عمله بالمحافظة.

أشاد المحافظ، بما تم إنجازه خلال فترة توليه وكيلا لوزارة القوي العاملة، مؤكداً ان التكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، موجها له الشكر والتحية على ما قدمه طوال حياته العملية.

من جانبه، قدم هشام ذكي، الشكر للمحافظ، لما استشعره من حب وحفاوة لتكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، وداعيا من سيخلفه بضرورة الاستمرار في العمل واستكمال المسيرة بكل جهد وإخلاص.

