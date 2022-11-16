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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض عربي أول للفيلم الفلسطيني علَم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الفيلم الفلسطيني
الفيلم الفلسطيني علم

يشهد الفيلم الروائي علَم للمخرج فراس خوري عرضه العربي الأول ضمن فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (13- 22 نوفمبر، حيث ينافس في المسابقة الدولية للحصول على جائزة الهرم الفضي إلى جانب كونه مرشحاً للفوز بـجائزة أفضل فيلم عربي.

ويحصل الفيلم على ثلاثة عروض خلال فعاليات المهرجان، إذ يُعرض في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة 18 نوفمبر الساعة 9:15 مساءً، ويُعرض للمرة الثانية يوم السبت 19 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويشهد مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية العرض الثالث والأخير يوم الأحد 20 نوفمبر الساعة 6 مساءً.

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ومن المقرر أن يحل الفيلم في محطته العربية الثانية في شهر ديسمبر المقبل إذ يشارك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في قسم اختيارات عالمية. وكان علَم قد شهد عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم السينما العالمية المعاصرة، وشارك بعدها في مهرجان روما السينمائي، وأشاد به موقع Cineurope العالمي الذي كتب "تجربة فراس خوري الأولى هي عملية استكشاف حيوية وممتعة لمفاهيم الشباب والتسييس والنسيان القسري للتاريخ."

تدور الأحداث حول تامر، مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى "عَلَم" تقلب حياته رأسًا على عقب.

تلقى مشروع فيلم عَلَم تمويلًا من مؤسسة الدوحة للأفلام في 2015 ، واختير للمشاركة في ورشة سينيفونداسيون في مهرجان كان السينمائي الدولي في 2017 ، وعُرض في سوق فينيسيا للتمويل في 2019، وحصل على منحة بقيمة 10 آلاف دولار من ملتقى القاهرة السينمائي، ومنحة تطوير السيناريو بقيمة 20 ألف دولار من صندوق مهرجان أبوظبي السينمائي "سند". كما شارك في ورشات أطلس في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

فيلم عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، وسيرين خاص، وصالح بكري، ومحمد كراكي، وأحمد زغموري، ومحمد عبد الرحمن. وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد، وإنتاج MPM Film (فرنسا) (ماري بيير ماسيا، كلير غاديا، نايومي لاجاديك)، Paprika Films (تونس) (مالك كوشباتي)، وPhilistine Films (فلسطين) (أسامة بواردي).

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