السجن 10 سنوات لـ سائق في تجارة الاستروكس بمدينة نصر

اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ، بمعاقبة سائق توكتوك بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر .

واوضح أمر إحالة بأنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة أحرز سائق توك توك بقصد الاتجار جوهراً مخدرا وهو الاستروكس في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واكدت شهادة مجري التحريات،بأنه وعلي على اثر معلومه وردت اليه و استوثق من مصدرها مفادها قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة انتقل الي حيث ايقن تواجده و ابصره يبادل مجهولين اكياساً شفافة استبان ان بداخلها مواد مخدرة فضبطه و بتفتيشه عثر معه علي 21 كيس بلاستيكي شفاف يحوى كل منهم مواد مخدرة وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

النيابة العامة

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة حيث ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 21 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل منهم مسحوق اصفر اللون ثبت أن المسحوق لمادة الاستروكس المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وامانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.