تفاصيل عروض فيلم Our Ties في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شهد الفيلم الروائي Our Ties للمخرج رشدي زيم عرضه العربي الأول ضمن ضمن فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (13 - 22 نوفمبر/تشرين الثاني)، إذ يشارك في البانوراما الدولية. وحضر العرض الذي أقيم في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء الثلاثاء عدد كبير من الجمهور.

وسيحصل الفيلم على عرضين آخرين خلال فعاليات المهرجان إذ سيُعرض يوم الخميس 17 نوفمبر الساعة 3 عصرًا في قاعة 1 بسينما الزمالك، بينما سيُعرض الجمعة 18 نوفمبر الساعة 8:45 مساءً في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن ينطلق Our Ties في دور العرض الفرنسية في نهاية شهر نوفمبر الحالي، وكان قد شارك في مهرجان سينيميد للسينما المتوسطية في مونبلييه، ومهرجان لاروش سور يون الدولي للأفلام.



وتلقى Our Ties إشادات نقدية دولية منذ عرضه الأول، إذ أثنى فابيان لومرسييه على الفيلم عبر موقع Cineurope "لم يخيب رشدي زيم توقعاتنا والممثلون قدموا أدوارهم ببراعة"، بينما كتبت جيسيكا كيانغ على موقع فارايتي "أدى المخرج والممثلون أدوارهم بحب صادق يجعل من الصعب تصديق أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون لعائلة واحدة"، كما مدحت ليا نيسيلسون المخرج رشدي زيم عبر موقع سكرين دايلي "يواصل رشدي زيم الإبداع في مسيرته التي تضم أعمالاً صادقة ومثيرة".

يحكي الفيلم قصة أخوين، موسى الشخص اللطيف والناكر للذات ومتواجد دوما من أجل عائلته، وعلى النقيض أخيه رياض المذيع التلفزيوني المشهور ويمقته من حوله بسبب أنانيته، والمدافع الوحيد عنه هو موسى الذي يُكن له إعجاباً شديداً. تتسبب وقعة قوية بإصابة موسى بصدمة دماغية خطيرة، تجعله يتحدث دون تمييز بحقائق قاسية لأصدقائه وعائلته على حد سواء.

الفيلم من إخراج رشدي زيم وشارك في تأليفه مع مايوين، ويضم الفيلم عدداً كبيراً من النجوم الحائزين على عشرات الجوائز وهم سامي بوعجيلة الفائز بجائزة سيزار الفرنسية كأفضل ممثل، النجمة الفرنسية مايوين الفائزة بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان السينمائي والمرشحة للعديد من جوائز سيزار، رشيد بوشارب الفائز بجوائز من مهرجانات كان وبرلين ولوكارنو وسيزار، ورشدي زيم، ومريم سرباح، هابيل جافري، ليلا فيرنانديز ونينا زيم.